Studenti bloccano ingressi dell’USR Lombardia con catene e lucchetti: “Vi chiudiamo fuori come voi avete chiuso fuori noi” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Blitz notturno del Comitato in Difesa della Scuola che ha bloccato gli ingressi dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con catene e lucchetti, riempiendo l'ingresso degli uffici milanesi con cartelli con scritto "chiuso per incompetenza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Blitz notturno del Comitato in Difesa della Scuola che ha bloccato glidell'Ufficio Scolastico Regionale dellacon, riempiendo l'ingresso degli uffici milanesi con cartelli con scritto "per incompetenza". L'articolo .

orizzontescuola : Studenti bloccano ingressi dell’USR Lombardia con catene e lucchetti: “Vi chiudiamo fuori come voi avete chiuso fuo… - EnzoQuareEQ7 : -Commercianti che bloccano le autostrade. -Ristoratori che mossi dalla disperazione violano le regole ed aprono le… - Piergiulio58 : Le università di Salerno, Trieste e Genova bloccano gli Erasmus. Le proteste degli studenti. - giancarusso : Spesso gli studenti affermano 'non sono capace' o 'ci ho già provato e non riesco'. Questi pensieri li bloccano e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti bloccano Studenti bloccano ingressi dell’USR Lombardia con catene e lucchetti: “Vi chiudiamo fuori come voi avete chiuso fuori noi” Orizzonte Scuola Milano, scuole occupate e sondaggi: gli studenti si scoprono divisi

Oggi gli allievi del Vittorio Veneto dal sindaco Beppe Sala tra le polemiche. «I no Dad non ci rappresentano», dicono i ragazzi di molti istituti ...

Gli studenti molisani: “Situazione difficile, lunedì non rientreremo a scuola”

“Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le scuole di secondo grado molisane riapriranno al 75% a partire dal 18 gennaio 2021. Eppure tale scelta – si legg ...

Oggi gli allievi del Vittorio Veneto dal sindaco Beppe Sala tra le polemiche. «I no Dad non ci rappresentano», dicono i ragazzi di molti istituti ...“Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le scuole di secondo grado molisane riapriranno al 75% a partire dal 18 gennaio 2021. Eppure tale scelta – si legg ...