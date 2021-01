Sondaggi elettorali Ipsos | per 43% italiani Conte bis deve continuare

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sono solo premier, M5S, Pd e LeU ad essere rimasti disorientati dall’apertura della crisi di governo da parte di Italia Viva. Anche glisembrano esserlo. Almeno leggendo i dati degli ultimiper il Corriere della Sera pubblicati il 16 gennaio. Secondo la rilevazione, la crisi di governo divide glitra chi ne capisce le ragioni (45%) e chi no (42%). Per la maggioranza relativa degli intervistati (44%) le ragioni di questa crisi sono legate soprattutto al desiderio di Renzi di inseguire i propri interessi personali o della sua parte politica. La percentuale di chi crede che la crisi sia stata aperta dal leader di Italia Viva per mero opportunismo politico sale al 52% tra chi ritiene di aver capito le ragione di questa crisi di ...