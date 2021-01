Milan, Mandzukic: voglia di rivalsa, duttilità e ammirazione verso Ibra (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Mario Mandzukic, nelle prossime ore, sarà un giocatore del Milan. Ecco perché il croato è un grande acquisto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Mario, nelle prossime ore, sarà un giocatore del. Ecco perché il croato è un grande acquisto Pianeta

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - ciccionocera00 : RT @_TEDDYBEARS__: Quando Mandzukic entrerà nella sala trofei del Milan e vedrà le 7 Champions: - _793361245819 : RT @AntoVitiello: ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato @milannew… -