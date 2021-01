Marta Bassino | l’azzurra dello sci che sta incantando in gigante

(Di lunedì 18 gennaio 2021)è classe 1996 Era dai tempi di Deborah Compagnoni, quindi non una a caso, che una sciatrice azzurra non vinceva due gare di seguito di Slalom(era il 1997). È successo domenica 17 gennaio a, un nome che conviene segnarsi:già sabato aveva ottenuto il successo neldi Kranjska Gora e si è confermata anche ieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Al termine della prima manche era seconda alle spalle della sempre presente Mikaela Shiffrin: poi l’ennesimo capolavoro, scende e dopo una frazione perfetta è prima (mentre l’americana termina sesta). A termine della gara le brillano gli occhi che ridono e che ...

L’azzurra è classe 1996 Era dai tempi di Deborah Compagnoni, quindi non una a caso, che una sciatrice azzurra non vinceva due gare di seguito di Slalom Gigante (era il 1997). È successo domenica 17 ge ...KRANJSKA GORA (SLO) - Roberta Melesi va di nuovo a a punti nella Coppa del Mondo di sci alpino; questa volta era in gara in Slovenia, sulla pista di Kranjska Gora dove nel Gigante ha conquistato un 25 ...