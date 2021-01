Il rider ‘felice’ contraria i colleghi bolognesi | “Questa storia non torna”

Leggi su dire

(Di lunedì 18 gennaio 2021) BOLOGNA – L’ex commercialista, oggi rider “felice” che guadagna 2.000 euro con le consegne, tale Emiliano Zappalà, fa pochissimo ‘felici’ i suoi ‘colleghi’ bolognesi. Perché, ‘rivelano’ via social i ciclofattorini da sotto le Due torri, quella storia non torna. Dopo aver letto su ‘La Stampa’ del rider “felice” di fare il fattorino per Deliveroo, dicono di aver fatto delle ricerche in merito, scoprendo che non sarebbe stato commercialista ma solo tirocinante in uno studio di commercialisti, addetto alle buste paga.