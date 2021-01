I motivi per cui Spartacus è una serie sottovalutata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante Spartacus sia tra le serie più influenti dell’ultimo decennio, è tra le più sminuite di sempre (insieme a Banshee e Black Sails). Ambientata a Capua, la cittadina che ai tempi dell’antica Roma ospitò gli scontri più cruenti e spettacolari tra i gladiatori, si compone di quattro stagioni (di cui la seconda, Gli dei dell’arena, è una sorta di spin-off e festeggia 10 anni dal suo esordio il 21 gennaio). Un recap della trama in breve: il condottiero trace Spartaco è tradito dai suoi alleati romani e costretto a combattere all’ultimo sangue nell’arena dei gladiatori; insorge come leader degli schiavi in quella che passa alla Storia come la terza guerra servile. Creata da Steven S. DeKnight di Daredevil, prodotta dal papà di Hercules e Xena Principessa guerriera Robert Tapert e Sam Raimi de La casa, Spartacus ha influenzato ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostantesia tra lepiù influenti dell’ultimo decennio, è tra le più sminuite di sempre (insieme a Banshee e Black Sails). Ambientata a Capua, la cittadina che ai tempi dell’antica Roma ospitò gli scontri più cruenti e spettacolari tra i gladiatori, si compone di quattro stagioni (di cui la seconda, Gli dei dell’arena, è una sorta di spin-off e festeggia 10 anni dal suo esordio il 21 gennaio). Un recap della trama in breve: il condottiero trace Spartaco è tradito dai suoi alleati romani e costretto a combattere all’ultimo sangue nell’arena dei gladiatori; insorge come leader degli schiavi in quella che passa alla Storia come la terza guerra servile. Creata da Steven S. DeKnight di Daredevil, prodotta dal papà di Hercules e Xena Principessa guerriera Robert Tapert e Sam Raimi de La casa,ha influenzato ...

AMorelliMilano : HA CONFESSATO!!! #DiMaio messo alle strette spiega che uno dei motivi per andare avanti è che 'molti temono il voto… - lofioramonti : C'è chi si dimette per motivi seri, nel silenzio totale, e chi lo fa solo per espendienti politici e personali. - riotta : Feroci ultras grillini anticasta si accasano con profughi berlusconiani, reduci della I repubblica, renziani pentit… - saaraficara : @TH3FULLMOON motivi per farlo: - IlveroBart : Probabilmente ti è successo di fare un giro alle terme, oppure non sei mai andata per vari motivi ma, adesso non so… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per Non è l'Arena, Matteo Renzi e i motivi per creare la crisi di governo: "L'ho fatto per un motivo preciso" Liberoquotidiano.it Stampa aggredita e divieti non rispettati, Merola: «Chiudere l’Halloween Pub»

Venerdì il pub aveva aderito alla protesta #ioapro 1501”, nei fatti un flop con pochissime adesioni in città, 4 esercizi in tutto tra cui la pizzeria Regina Margherita che aveva fatto registrare l’aff ...

Accessibilità: anche i non vedenti possono giocare?

Quello dell'accessibilità è un tema sempre più rilevante nel mondo dei videogiochi ma non sempre le sue dinamiche sono note al pubblico. Parliamo di giocatori non vedenti e ipovedenti, illustrando ...

Venerdì il pub aveva aderito alla protesta #ioapro 1501”, nei fatti un flop con pochissime adesioni in città, 4 esercizi in tutto tra cui la pizzeria Regina Margherita che aveva fatto registrare l’aff ...Quello dell'accessibilità è un tema sempre più rilevante nel mondo dei videogiochi ma non sempre le sue dinamiche sono note al pubblico. Parliamo di giocatori non vedenti e ipovedenti, illustrando ...