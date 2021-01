Governo: Conte 'si volta pagina', appello ai 'volenterosi'/Adnkronos (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una "crisi irresponsabile", la volontà di "voltare pagina", di "completare il patto di legislatura" con Pd, M5s e Leu e il rafforzamento della squadra di Governo e quindi un appello a tutti "i volenterosi", un "appoggio limpido e trasparente" a tutte quelle "formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista: liberale, popolare, socialista" con un impegno per una legge elettorale proporzionale. Questa la sintesi del discorso del premier Giuseppe Conte, durato meno di un'ora, alla Camera. SGOMENTO NEL PAESE PER CRISI- "Avverto un certo disagio, sono qui non per annunciare nuove misure a sostegno dei cittadini e delle imprese, o la bozza ultima e migliorata del Recovery plan, ma per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. () - Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una "crisi irresponsabile", la volontà di "re", di "completare il patto di legislatura" con Pd, M5s e Leu e il rafforzamento della squadra die quindi una tutti "i", un "appoggio limpido e trasparente" a tutte quelle "formazioni che si collocano nella più alta tradizione europeista: liberale, popolare, socialista" con un impegno per una legge elettorale proporzionale. Questa la sintesi del discorso del premier Giuseppe, durato meno di un'ora, alla Camera. SGOMENTO NEL PAESE PER CRISI- "Avverto un certo disagio, sono qui non per annunciare nuove misure a sostegno dei cittadini e delle imprese, o la bozza ultima e migliorata del Recovery plan, ma per ...

