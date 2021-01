Festival di Sanremo 2021 | news | confermata la data con pubblico e senza nave da crociera

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Piccola certezza in arrivo per gli appassionati deldi. L’edizione numero 71 non solo si farà regolarmente, nonostante i precedenti dubbi, ma andrà in scena ufficialmente dal 2 al 6 marzo. Per qualcuno potrebbe non essere una vera notizia, ma in realtà lo è dal momento che proprio laprecisa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.