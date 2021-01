Ex pugile tenta il suicidio in carcere tagliandosi la gola, bloccato e salvato dagli agenti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un ex pugile , detenuto in carcere , ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con una lametta da barba ma è stato bloccato e salvato da alcuni agenti di polizia penitenziaria . È accaduto oggi all'... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un ex, detenuto in, hato illacon una lametta da barba ma è statoda alcunidi polizia penitenziaria . È accaduto oggi all'...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Chiavari, ex pugile tenta il suicidio in carcere tagliandosi la gola, bloccato e salvato dagli agenti - leggoit : Chiavari, ex pugile tenta il suicidio in carcere tagliandosi la gola, bloccato e salvato dagli agenti -

Ultime Notizie dalla rete : pugile tenta Chiavari, ex pugile tenta il suicidio in carcere tagliandosi la gola, bloccato e salvato dagli agenti Leggo.it Chiavari, ex pugile tenta il suicidio in carcere tagliandosi la gola, bloccato e salvato dagli agenti

Un ex pugile, detenuto in carcere, ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con una lametta da barba ma è stato bloccato e salvato da alcuni agenti di polizia penitenziaria.

Tunisino tenta di tagliarsi la gola nel carcere di Chiavari: bloccato dagli agenti

Questa volta K.T., un ex pugile dalla considerevole stazza, ha rischiato di morire non per una lite tra connazionali bensì per mano sua", spiega il segretario regionale del SAPPe, Michele Lorenzo.

Un ex pugile, detenuto in carcere, ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con una lametta da barba ma è stato bloccato e salvato da alcuni agenti di polizia penitenziaria.Questa volta K.T., un ex pugile dalla considerevole stazza, ha rischiato di morire non per una lite tra connazionali bensì per mano sua", spiega il segretario regionale del SAPPe, Michele Lorenzo.