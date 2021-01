Enna, abusi su minori: inchiesta della Procura su sacerdote (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Enna nei confronti di un parroco, dopo un esposto ed alcune segnalazioni da parte di adolescenti che hanno denunciato presunti abusi sessuali da parte del sacerdote. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile che avrebbero già raccolto alcune testimonianze. Il Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un fascicolo è stato aperto dalladinei confronti di un parroco, dopo un esposto ed alcune segnalazioni da parte di adolescenti che hanno denunciato presuntisessuali da parte del. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte degli investigatoriSquadra Mobile che avrebbero già raccolto alcune testimonianze. Il

