Ecobonus: via agli incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da gennaio ripartono gli Ecobonus per il settore dell'automotive. Con l'approvazione della Legge di bilancio 2021 il Ministero dello Sviluppo economico ha messo sul piatto ben 700 milioni di euro. Finalizzati all'acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1. Nonchè alla nuova categoria dei veicoli commerciali 'leggeri'

