Da Pesaro a Riccione | trasferta proibita per fare una vasca in viale Ceccarini | minorenni identificati e multati

(Di lunedì 18 gennaio 2021)- Dalle Marche alla Romagna per trascorrere un pomeriggio con gli amici,vietata in tempi di Covid e regioni colorate. C'è anche un pesarese tra le decine di giovanissimi - tutti tra ...

viverepesaro : Da Pesaro a Riccione nonostante la zona arancione, multato giovanissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro Riccione

Corriere Adriatico

Erano in giro con gli amici a Riccione: identificati 40 giovanissimi. In centro a Rimini assembramenti di adolescenti ...PESARO - Dalle Marche alla Romagna per trascorrere un pomeriggio con gli amici, trasferta vietata in tempi di Covid e regioni colorate. C’è anche un pesarese tra le decine ...