Crisi di Governo, Speranza: “Molto convincente l’intervento di Conte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Molto convincente l’intervento di Conte. L’interesse del Paese viene prima di ogni cosa“. Sono queste le prime parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera in merito alla Crisi di Governo aperta dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “di. L’interesse del Paese viene prima di ogni cosa“. Sono queste le prime parole del ministro della Salute, Roberto, a seguito del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppealla Camera in merito alladiaperta dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. SportFace.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - EURybor : RT @paolocardena: Conte: 'la crisi (di Governo) ha fatto salire lo spread' ???????? - marcoregni : RT @MarcoFollini: #Renzi è la crisi di governo. #Conte è la crisi di sistema. #crisi #governo -