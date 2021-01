Crisi di Governo, Salvini: “Dipendere da Mastella e Tabacci in un momento così è normale? Noi pensiamo alla vita vera non ai giochi di palazzo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Vi pare normale che in un momento del genere che gli italiani dipendano da Conte, Mastella, Tabacci e da chi riescono a convincere di notte per salvare la poltrona? Noi pensiamo alla vita vera e non ai giochi di palazzo” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini poco prima di entrare alla Camera per il vertice di centrodestra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Vi pareche in undel genere che gli italiani dipendano da Conte,e da chi riescono a convincere di notte per salvare la poltrona? Noie non aidi” sono le parole del leader della Lega Matteopoco prima di entrareCamera per il vertice di centrodestra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

