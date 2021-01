Crisi di governo: i numeri di Conte al Senato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, proseguono i contatti per garantire la maggioranza al governo Conte. Per il Senato servono 161 voti. (Italys’ Prime Minister Press Off/AFP via Getty Images)Nonostante Matteo Renzi continui a dire che il suo obiettivo primario non è cacciare il Premier Conte, la Crisi che il leader di Italia Viva ha aperto nei confronti del governo preoccupa tutta l’area della maggioranza. Le ultime ore sono febbrili e decisive per garantire la sopravvivenza e la stabilità dell’esecutivo. Leggi anche -> Crisi di governo, Berlusconi salva Conte in cambio di Draghi al Quirinale Ore decisive per il governo: i numeri che servono al ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva, proseguono i contatti per garantire la maggioranza al. Per ilservono 161 voti. (Italys’ Prime Minister Press Off/AFP via Getty Images)Nonostante Matteo Renzi continui a dire che il suo obiettivo primario non è cacciare il Premier, lache il leader di Italia Viva ha aperto nei confronti delpreoccupa tutta l’area della maggioranza. Le ultime ore sono febbrili e decisive per garantire la sopravvivenza e la stabilità dell’esecutivo. Leggi anche ->di, Berlusconi salvain cambio di Draghi al Quirinale Ore decisive per il: iche servono al ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - carloraffaeleis : RT @GaetanoRizzo18: La quasi totalità delle critiche sui social a Renzi e IV per la crisi di governo sono insulti, sciocchezze o volgarità… - scuolainforma : Crisi di governo, intervento di Conte oggi 18 gennaio alla Camera (aggiornamenti in diretta) -