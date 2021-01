(Di lunedì 18 gennaio 2021) «Non esiste alcun network coordinato dall’intelligence in cerca di ““». Giuseppesarebbe pronto persino a giurarlo. Tanto da smentire due volte la notizia di aver affidato a generali e cardinali la missione di contattare senatori inquieti. Prima per iscritto, con una lettera alla Stampa, che aveva sollevato la questione. E stamattina in aula a Montecitorio. Nessuna divisa e nessuna porpora, dunque, adi “costruttori” da arruolare oggimaggioranza e domani, chissà, sotto le insegne del costituendo partito contiano. Sembrava destinata a chiudersi lì. Invece pochi minuti fa Marcello, firma di punta della Stampa, ospite di Mentana si è detto «stupito» della smentita. Cardinali e generali per arruolare senatori E spiega che fino venerdì «non era affatto un mistero» che ...

riotta : .@Facebook nega hackeraggi. Chi ha cambiato profilo Conte contro Renzi? @jacopo_iacoboni - PaoloVersa : RT @SecolodItalia1: Conte nega l’aiuto di 007 nella caccia ai “responsabili”: Ma Sorgi lo inchioda: «È vero» - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Conte nega l’aiuto di 007 nella caccia ai “responsabili”: Ma Sorgi lo inchioda: «È vero» - SecolodItalia1 : Conte nega l’aiuto di 007 nella caccia ai “responsabili”: Ma Sorgi lo inchioda: «È vero» - LuisaPistini : RT @ValentinaPrisc: #Mentana che nega l'evidenza e difende #Conte dimostra la solita inutile faziosità. #Camera #maratonamentana #crisidig… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte nega

Pellegrino (FDI): Processo su Rigopiano accerti la Verità Politica Nazionale (ASI) 'Il disastro di Farindola, che nel 2017 lasciò sepolte nella neve 29 vite, ad oggi non ha ancora accertato alcun resp ...“Aiutateci”. Giuseppe Conte lo ripete tre volte con tono accorato, nell’Aula della Camera dove parla in primis al Paese “sgomento per la crisi”, a maggioranza e opposizione, ma non a Matteo Renzi, o c ...