Conte 'esce dai social' e non nomina mai Matteo Renzi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cinquantacinque minuti di discorso, interrotti da alcuni fischi e applausi. Giuseppe Conte alla Camera ha fatto un quadro della situazione politica all'interno del suo governo, prima della richiesta di fiducia che arriverà al termine degli interventi dei vari rappresentanti a Montecitorio. Quasi un'ora di parole, con apertura all'opposizione liberale (quindi a Forza Italia), ma anche due notizie: la rinuncia alle deleghe per Agricoltura (il posto lasciato vacante da Teresa Bellanova dopo le sue dimissioni) e quella ai Servizi Segreti. L'altro aspetto della giornata (finalmente) parlamentare sta nelle mancate citazioni. LEGGI ANCHE > Il Financial Times e Renzi «demolition man» Questa volta, dunque, niente nomi e cognomi. Non come accadde con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Matteo Renzi non viene mai ...

ilpost : BREAKING: Italia Viva esce dal governo. #Renzi conferma le dimissioni della delegazione di Italia Viva al governo:… - Carlo_A_Macc : RT @Gianmar01275918: @lucabattanta un tecnico per la gestione dei servizi segreti. Cosi magari Renzi ne esce pulito , e Conte non avrà resp… - lucabattanta : RT @Gianmar01275918: @lucabattanta un tecnico per la gestione dei servizi segreti. Cosi magari Renzi ne esce pulito , e Conte non avrà resp… - Zedar73 : RT @CristinaSilvi3: Sto seguendo il discorso alla camera di Conte ....ne esce fuori che Conte è una persona educata mentre la camera è pien… - Gianmar01275918 : @lucabattanta un tecnico per la gestione dei servizi segreti. Cosi magari Renzi ne esce pulito , e Conte non avrà responsabilità -

