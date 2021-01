Conte alla Camera: “La crisi non ha fondamento: l’Italia è sgomenta. Pandemia sfida epocale, ora si volta pagina” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il governo ha bisogno della massima coesione del più ampio consenso in Parlamento. Servono forze parlamentari volenterose. Donne e uomini capaci di sfuggire gli egoismi. Servono una scelta europeista e contro le logiche sovraniste. Questo governo intende modernizzare il Paese. Questo è il momento giusto per contribuire a questa prospettiva.” “Aiutateci a ripartire con la massima celerità”. Cari cittadini, avete pienamente ragione: la fiducia deve essere reciproca, vi stiamo chiedendo tanti sacrifici e avete offerto una risposta di grande responsabilità”. “Con il voto di oggi confido che anche le istituzioni sappiano rispondere alla vostra fiducia”. Con questo appello al termine di un lungo discorso, il premier Giuseppe Conte ha parlato nell’Aula della Camera dei Deputati per cercare un chiarimento sulla crisi di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il governo ha bisogno della massima coesione del più ampio consenso in Parlamento. Servono forze parlamentari volenterose. Donne e uomini capaci di sfuggire gli egoismi. Servono una scelta europeista e contro le logiche sovraniste. Questo governo intende modernizzare il Paese. Questo è il momento giusto per contribuire a questa prospettiva.” “Aiutateci a ripartire con la massima celerità”. Cari cittadini, avete pienamente ragione: la fiducia deve essere reciproca, vi stiamo chiedendo tanti sacrifici e avete offerto una risposta di grande responsabilità”. “Con il voto di oggi confido che anche le istituzioni sappiano risponderevostra fiducia”. Con questo appello al termine di un lungo discorso, il premier Giuseppeha parlato nell’Aula delladei Deputati per cercare un chiarimento sulladi ...

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - AnnalisaChirico : C’è da augurarsi che domani e martedì il governo abbia la maggioranza assoluta alla Camera&Senato. Se così non foss… - glfloris : RT @alebarbano: Conte alla Camera: io di qui non mi muovo e governo con la minoranza. Rivendica l’assistenzialismo inefficiente, ma nessuna… - Camilla_elef : RT @andrea_cangini: Intervenendo alla Camera, Giuseppe #Conte ha appena messo la #Cina sullo stesso piano degli Stati Uniti come alleato st… -