Conte alla Camera: «Crisi senza fondamento, servono forze parlamentari volenterose per voltare pagina»

Il presidente del Consiglio in Aula per chiedere la fiducia dopo l'uscita di Italia viva: «Qui senza arroganza ma a testa alta». Impegno per una legge elettorale proporzionale. Dopo il suo intervento, dibattito e replica del premier alle 17. Poi il voto. Renzi: maggioranza raccogliticcia, grazie a chi resiste. Il centrodestra presenta risoluzione unitaria: il premier ha fallito

