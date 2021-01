Calciomercato: la firma di Mandzukic al Milan. Guardiola punta Lukaku (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa è stata la giornata di Mario Mandzukic al Milan . L'attaccante croato, arrivato ieri a Milano, ha svolto l'idoneità e le visite mediche. Nessun intoppo, è tutto regolare e domani si procederà a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa è stata la giornata di Marioal. L'attaccante croato, arrivato ieri ao, ha svolto l'idoneità e le visite mediche. Nessun intoppo, è tutto regolare e domani si procederà a ...

AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - tuttosport : #Mandzukic-#Milan, ci siamo: visite mediche, poi la firma - moralesajv87 : RT @AntoVitiello: ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato @milannew… - TUTTOJUVE_COM : Genoa, nelle prossime ore firma Petrelli. Poi andrà in prestito alla Reggina - infoitsport : Calciomercato Milan – Mandzukic | oggi visite | domani firma | PM News -

In Inghilterra rimbalzano le voci su Romelu Lukaku. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha messo nel mirino l'attaccante belga dell'Inter come successore di Sergio Aguero. Le alternative sono ...

SKY - Milan, non solo Mandzukic. In arrivo anche un nuovo difensore

Milan al comando della classifica di Serie A, la squadra di Stefano Pioli potrà contare anche su due nuovi rinforzi.

In Inghilterra rimbalzano le voci su Romelu Lukaku. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha messo nel mirino l'attaccante belga dell'Inter come successore di Sergio Aguero. Le alternative sono ...