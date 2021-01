Blue Monday, il «giorno più triste dell'anno» è anche una grande bufala (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arriva il Blue Monday, che per chi non sapesse di cosa si tratta si porta dietro la mesta etichetta di essere «il giorno più triste dell'anno». Che invece, scientificamente, non esiste. Il Blue Monday non è una data, ma coincide col terzo lunedì del primo mese, quindi quest'anno il 18 gennaio. La storia del Blue Monday nasce in Gran Bretagna. Come nella vulgata ormai radicata, viene attribuita a Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff: in un articolo apparso sul Guardian, il medico e divulgatore britannico Ben Goldacre riportò un comunicato stampa, successivamente poi lo stesso giornale britannico pubblicò un altro comunicato con il quale l'Università di Cardiff prendeva le distanze da ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arriva il, che per chi non sapesse di cosa si tratta si porta dietro la mesta etichetta di essere «ilpiù». Che invece, scientificamente, non esiste. Ilnon è una data, ma coincide col terzo lunedì del primo mese, quindi quest'il 18 gennaio. La storia delnasce in Gran Bretagna. Come nella vulgata ormai radicata, viene attribuita a Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff: in un articolo apparso sul Guardian, il medico e divulgatore britannico Ben Goldacre riportò un comunicato stampa, successivamente poi lo stesso giornale britannico pubblicò un altro comunicato con il quale l'Università di Cardiff prendeva le distanze da ...

