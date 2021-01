Bimbo di otto anni muore in seguito a un malore, disposta l’autopsia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Bimbo di otto anni è morto nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta in seguito ad un malore accusato nell’abitazione familiare, ad Arienzo. Il piccolo, colto probabilmente da una crisi respiratoria, è deceduto pochi minuti dopo l’ingresso in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. Sulla salma sono in corso al momento accertamenti per verificare l’eventuale presenza del Coronavirus; il piccolo presentava infatti dei sintomi. Il corpo verrà poi sottoposto ad autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria. Su facebook, il sindaco di Azienzo Giuseppe Guida ha espresso il dolore suo e della comunità. “E’ notizia che lascia sgomenti e addolorati” scrive Guida. “L’amministrazione – prosegue – partecipa con profonda commozione al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUndiè morto nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta inad unaccusato nell’abitazione familiare, ad Arienzo. Il piccolo, colto probabilmente da una crisi respiratoria, è deceduto pochi minuti dopo l’ingresso in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. Sulla salma sono in corso al momento accertamenti per verificare l’eventuale presenza del Coronavirus; il piccolo presentava infatti dei sintomi. Il corpo verrà poi sposto ad autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria. Su facebook, il sindaco di Azienzo Giuseppe Guida ha espresso il dolore suo e della comunità. “E’ notizia che lascia sgomenti e addolorati” scrive Guida. “L’amministrazione – prosegue – partecipa con profonda commozione al ...

