Biella incidente, auto con quattro ragazzi si ribalta: morto un 15enne (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un drammatico incidente è avvenuto a Biella nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2021. Un auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata: il 25enne alla guida è risultato positivo all’alcoltest. Nonostante l’intervento immediato dei medici del 118, per un 15enne, che si trovava all’interno del veicolo coinvolto, non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sono rimasti feriti anche gli altri tre ragazzi. Una notizia che ha sconvolto un’intera comunità e che ha gettato nello sconforto la famiglia del giovane. Al momento le Forze dell’Ordine stanno facendo chiarezza su quanto avvenuto per poter individuare con certezza le cause dell’incidente. Leggi anche –> Variante Covid Burioni a “Che ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un drammaticoè avvenuto anella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2021. Uncon a bordosi èta: il 25enne alla guida è risultato positivo all’alcoltest. Nonostante l’intervento immediato dei medici del 118, per un, che si trovava all’interno del veicolo coinvolto, non c’è stato nulla da fare ed èpoco dopo l’arrivo in ospedale. Sono rimasti feriti anche gli altri tre. Una notizia che ha sconvolto un’intera comunità e che ha gettato nello sconforto la famiglia del giovane. Al momento le Forze dell’Ordine stanno facendo chiarezza su quanto avvenuto per poter individuare con certezza le cause dell’. Leggi anche –> Variante Covid Burioni a “Che ...

