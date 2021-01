Balli su tavoli e senza mascherine, locale chiuso a Sestriere: “Cattiveria perché è un posto unico” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Balli su tavoli e senza mascherine, locale chiuso a Sestriere. “Le persone che hanno fatto questo sono state mandate per distruggere la nostra immagine, Cattiveria di chi odia il successo nazionale di un posto unico nel mondo” ha spiegato il titolare della discoteca Tabata di Sestriere difendosi dall’accusa di aver organizzato una festa nel giorno della riapertura del locale senza rispettare le misure anti-covid. “Non vi è stata nessuna festa, nessun addio alla zona gialla. È stato un pomeriggio fra ragazzi che avevano solo voglia di divertirsi civilmente e rispettando le regole imposte dal protocollo. Taluni di questi però hanno filmato e mandato in rete video ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021)su. “Le persone che hanno fatto questo sono state mandate per distruggere la nostra immagine,di chi odia il successo nazionale di unnel mondo” ha spiegato il titolare della discoteca Tabata didifendosi dall’accusa di aver organizzato una festa nel giorno della riapertura delrispettare le misure anti-covid. “Non vi è stata nessuna festa, nessun addio alla zona gialla. È stato un pomeriggio fra ragazzi che avevano solo voglia di divertirsi civilmente e rispettando le regole imposte dal protocollo. Taluni di questi però hanno filmato e mandato in rete video ...

giornali_it : Balli su tavoli e senza mascherine, locale chiuso a Sestriere: “Cattiveria perché è un posto unico” #17gennaio… - andread1971 : @repubblica balli non esageriamo ma in 4 ai tavoli magari congiunti possono e DEVONO poter stare; dopo tutte le spe… - 84ginepri : @IlMici8 Oltretutto se protesti devi farlo bene. Apri e fai vedere che rispetti tutti i protocolli col massimo rigo… - Italia_Notizie : Protesta “IoApro”, nel locale milanese balli, tavoli pieni e niente distanze: “Pandemia non è come ci raccontano. C… - armandoluongo10 : RT @ilfattovideo: Protesta “IoApro”, nel locale milanese balli, tavoli pieni e niente distanze: “Pandemia non è come ci raccontano. Contagi… -