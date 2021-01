Antonello: “L’Inter non cambierà nome, il progetto è basato su valori storici” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Antonello, amministratore delegato delL’Inter, ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa per chiarire l’operazione di rebranding del club. L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici delL’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro, amministratore delegato del, ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa per chiarire l’operazione di rebranding del club.non. Il club sta lavorando da oltre un anno a undi marketing,suidel, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano. L'articolo ilNapolista.

