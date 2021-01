Vidal | bacio alla Juve e poi il gol

Leggi su funweek

(Di domenica 17 gennaio 2021) Unal logo dellae un gol. Scoppiano le polemiche sui social da parte dei tifosi dell’Inter nei confronti del nerazzurro Arturo, durante il ‘derby d’Italia’ di questa sera a San Siro. Il centrocampista cileno, ex bianconero, è stato intercettato dalle telecamere mentre nel prepartita, abbracciando Chiellini, ha baciato il logo dellantus. La cosa non è passata e le critiche sono tante sui social nonostante il gol del vantaggio siglato proprio da. Il cileno, da ex di turno, non ha esultato. Funweek.