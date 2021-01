Un eroico Genoa imbriglia l’Atalanta | a Bergamo finisce 0-0

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 gennaio 2021) Atalanta-0-0 è il risultato finale del match del Gewiss Stadium di, valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Un punto prezioso soprattutto per il grifone, che sfiora più volte il vantaggio nel primo tempo per poi resistere agli attacchi avversari nel secondo. Giornata no per, che non riesce ad illuminare la sfida con il genio dei suoi migliori calciatori, restando ferma al palo colpito da Hateboer. La zona Champions è ancora distante due punti, ma può essere acciuffata vincendo il recupero contro l’Udinese, Juventus permettendo. Atalanta-0-0 Cosa è successo? Le scelte iniziali – Nessuna sorpresa nell’undici titolare proposto da Giampiero Gasperini, con Malinovskyi chiamato a sostituire l’acciaccato Pessina per affiancare in attacco Ilicic e Zapata. Problemi a pochi ...