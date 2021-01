Spector morto di Covid: il produttore musicale stava scontando 19 anni per omicidio (Di domenica 17 gennaio 2021) ... ma è universalmente famoso per aver coprodotto 'Let it be' dei Beatles , 'Imagine' e 'Istant karma' di John Lennon. Ha prodotto, tra le altre, hit di Ike & Tina Turner ('River Deep, Mountain High'), ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) ... ma è universalmente famoso per aver coprodotto 'Let it be' dei Beatles , 'Imagine' e 'Istant karma' di John Lennon. Ha prodotto, tra le altre, hit di Ike & Tina Turner ('River Deep, Mountain High'), ...

RaiNews : È morto il discografico statunitense Phil Spector, produsse 'Let it be' - ilpost : È morto il produttore discografico Phil Spector - Agenzia_Ansa : #Musica, morto il produttore rock Phil #Spector #ANSA - Cristian_Gi_LI : RT @sole24ore: Morto Phil Spector, il produttore più importante della storia del pop - decodrink : RT @sole24ore: Morto Phil Spector, il produttore più importante della storia del pop -