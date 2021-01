Sofonisba | vita avventurosa di cremonese nella rete maschile

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’anno scorso, di questi tempi, il Prado proponeva una mostra suAnguissola y Lavinia Fontana. Dos modelos de mujeres artistas; ora la National Gallery, dopo l’ultima serrata, propone visite di mezz’ora guidate dalla curatrice Letizia Treves alla monografica su Artemisia Gentileschi; e a rimpolpare le iniziative dedicate alle artiste è arrivato da poco anche’s Lesson A Renaissance Artist and her work (Princeton University Press, pp. 307, 256 immagini a colori, 25 in b/n, dollari 50,00, sterline 60,00); … Continua L'articolo proviene da il manifesto.