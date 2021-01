Serie A, Napoli-Fiorentina 6-0: azzurri travolgenti, Insigne si prende la scena (Di domenica 17 gennaio 2021) Goleada al "Diego Armando Maradona": il Napoli asfalta per 6-0 la Fiorentina.I partenopei riscattano la sconfitta casalinga rimediata contro lo Spezia dello scorso 6 gennaio infliggendo una punizione più che pesante ai toscani. Ad aprire le marcature il solito Lorenzo Insigne che al 5' brucia per la prima volta Dragwoski, si ripoterà infatti al 72' trasformando un calcio di rigore. I padroni di casa vanno a segno anche con Demme al 36', Lozano al 38' e Zielinski al 45'; a mettere il sigillo del 6-0 sulla gara nei minuti finali di gara è stato Matteo Politano. Tre punti che fanno sorridere Rino Gattuso, questo successo infatti permette agli azzurri di portarsi al terzo posto a quota 34 in attesa di Inter-Juventus.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Goleada al "Diego Armando Maradona": ilasfalta per 6-0 la.I partenopei riscattano la sconfitta casalinga rimediata contro lo Spezia dello scorso 6 gennaio infliggendo una punizione più che pesante ai toscani. Ad aprire le marcature il solito Lorenzoche al 5' brucia per la prima volta Dragwoski, si ripoterà infatti al 72' trasformando un calcio di rigore. I padroni di casa vanno a segno anche con Demme al 36', Lozano al 38' e Zielinski al 45'; a mettere il sigillo del 6-0 sulla gara nei minuti finali di gara è stato Matteo Politano. Tre punti che fanno sorridere Rino Gattuso, questo successo infatti permette aglidi portarsi al terzo posto a quota 34 in attesa di Inter-Juventus.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

