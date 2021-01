Sassuolo-Parma | è emergenza infortuni per i neroverdi di De Zerbi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Mancano poche ore al derby emiliano che si giocherà al Mapei Stadium tra. Una partita importante per entrambe le squadre: ilin pienavuole riscattare le due sconfitte di fila contro Juventus e SPAL (Coppa Italia), mentre ilha un bisogno disperato di punti per ricominciare al meglio il D’Aversa bis. Sarà unfondamentale., quantiko per gli emiliani Nel derby di questo pomeriggio saranno tanti gli assenti per De. È stato lo stesso tecnico deiad annunciarlo nella classica conferenza pre-gara. Sono out Boga, Locatelli, Berardi (lungo stop), Bourabia e Obiang ...