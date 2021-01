«Quell’annuncio sul giornale e la partenza per Singapore»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roberto Albreschi, 53 anni, oggi è Business development manager per il noto brand italiano di pasta «De Cecco» nell’area Asia Pacific (dall’India a Tahiti). Da 25 anni ormaiè diventata la sua casa. Ne ha fatta di strada quello studente dell’Ipsia C. Pesenti, originario di Ponte San Pietro, che aveva da sempre il sogno di viaggiare.«Appena terminate le superiori mi sono reso conto, lavorando per alcune aziende vicino a casa, che il settore meccanico, scelto nel mio percorso di studi, in realtà non faceva per me – ricorda Albreschi –. È nato in me il desiderio di visitare Paesi stranieri. Un’idea rafforzatasi poi sempre più negli anni viaggiando in Europa e in Asia per vacanza o per perfezionare l’inglese».