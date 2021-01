Quanti dolci mangiare alla settimana? Ecco la risposta

Leggi su giornal

(Di domenica 17 gennaio 2021) La nutrizione è un bisogno primario del fisico ma, parliamoci chiaro, anche una strada per l’appagamento. Se così non fosse, non si parlerebbe di comfort food. Tra i principali rientrano i. A meno che non si abbia a che fare con patologie come il diabete, non c’è nessuna ragione per eliminarli totalmente. Nel momento in cui si punta a rimanere in forma, però, è il caso di informarsi sulletà. Se ti stai chiedendoè meglio, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare lamangiarne a? Non esiste unaunivocadomanda “...