Previsioni del tempo: in arrivo neve e ‘freddo polare’ su tutto il Paese (Di domenica 17 gennaio 2021) Previsioni del tempo: in arrivo nei prossimi giorni ancora neve e ‘freddo polare’. Ecco cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore. In arrivo neve e ‘freddo polare’Cattive notizie sul fronte meteo: a partire dalla seconda metà di gennaio sono previsti ancora ‘freddo polare’ e abbondanti nevicate, soprattutto dopo i cosiddetti giorni della merla che, anche quest’anno, sembrano voler dare ragione alla tradizione, confermandosi i giorni più freddi dell’anno. Ad ogni modo, dopo gli ultimi miti raggi di sole che in questi giorni hanno scaldato alcune delle regioni italiane, pare che l’inverno non sia ancora finito. Anzi, al contrario, sembra proprio che dai prossimi giorni ... Leggi su altranotizia (Di domenica 17 gennaio 2021)del: innei prossimi giorni ancora. Ecco cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore. InCattive notizie sul fronte meteo: a partire dalla seconda metà di gennaio sono previsti ancorae abbondanti nevicate, sopratdopo i cosiddetti giorni della merla che, anche quest’anno, sembrano voler dare ragione alla tradizione, confermandosi i giorni più freddi dell’anno. Ad ogni modo, dopo gli ultimi miti raggi di sole che in questi giorni hanno scaldato alcune delle regioni italiane, pare che l’inverno non sia ancora finito. Anzi, al contrario, sembra proprio che dai prossimi giorni ...

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #17gennaio #ANSA - Stocca64 : RT @massimocajati: Non è vero: in Italia si può votare sempre basta che le previsioni indichino la sinistra favorita. Quando manca questa c… - GiGi_Lotto : Previsioni VinciCasa del 18-01-2021 - angelolamboglia : Considerate le avverse condizioni meteo e le previsioni del bollettino meteo diramato dalla protezione civile, ho a… - beefairy919 : @Itsaless011 In verità probabilmente voteremo pure noi Croc per Pier. È comunque senza senso fare previsioni in que… -