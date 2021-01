Prada Cup, annullata la regata tra Luna Rossa e Ineos! Gli italiani erano in testa: cosa è successo (Di domenica 17 gennaio 2021) Colpo di scena nella terza giornata della Prada Cup di vela in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. La regata tra Luna Rossa ed Ineos UK è stata annullata dopo quattro giri a causa di un salto di vento che ha letteralmente piantato le barche! Fino a quel momento l’imbarcazione italiana aveva destato un’ottima impressione, salvo subire il sorpasso proprio a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche. Il match race era iniziato nel migliore dei modi per Luna Rossa. Grazie ad un’ottima manovra di James Spithill e ad una penalità inflitta a Britannia, Prada Team Pirelli imboccava la gara in testa, limitandosi inizialmente a reagire alle strambate degli avversari. Per la prima volta in questa Prada Cup ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Colpo di scena nella terza giornata dellaCup di vela in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Latraed Ineos UK è statadopo quattro giri a causa di un salto di vento che ha letteralmente piantato le barche! Fino a quel momento l’imbarcazione italiana aveva destato un’ottima impressione, salvo subire il sorpasso proprio a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche. Il match race era iniziato nel migliore dei modi per. Grazie ad un’ottima manovra di James Spithill e ad una penalità inflitta a Britannia,Team Pirelli imboccava la gara in, limitandosi inizialmente a reagire alle strambate degli avversari. Per la prima volta in questaCup ...

