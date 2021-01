Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Mi ra… - GenoaCFC : ?????????????????? Oggi è la Giornata nazionale del dialetto, quindi lo diciamo così! - GiovanniToti : Oggi è la giornata mondiale della #pizza, uno dei miei piatti preferiti e simbolo dell'Italia nel mondo ???? Spero ch… - louiseyesbluee : RT @GVCCIDR4CO: oggi è la giornata internazionale della cosa più buona è perfetta del mondo - micolnc : RT @GVCCIDR4CO: oggi è la giornata internazionale della cosa più buona è perfetta del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi giornata

si uniscono anche le nuove chiusure dovute all’ennesima stretta in cui l’Italia è venuta a trovarsi da oggi. Motivo in più per sentirsi giù di corda. Per questo motivo, vedremo insieme come agire per ...Il drive in della Fiera sarà dedicato oggi e domani dalle ore 14 alle 18 esclusivamente al mondo della scuola. I positivi al tampone rapido, vengono sottoposti immediatamente al tampone molecolare nel ...