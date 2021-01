Milan, tegola Calhanoglu e Theo Hernandez: positivi al Covid (Di domenica 17 gennaio 2021) Si scioglie l'alone di mistero attorno ad Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, calciatori del Milan che nelle ultime ore non si erano allenati col gruppo. I sospetti di una positività al Covid-19 sono stati confermati in questi minuti dalla società.Il Diavolo ha emesso una nota ufficiale in cui annuncia che il centrocampista e il terzino hanno contratto il coronavirus: "AC Milan comunica che Hakan Çalhano?lu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Si scioglie l'alone di mistero attorno ad Hakan, calciatori delche nelle ultime ore non si erano allenati col gruppo. I sospetti di unatà al-19 sono stati confermati in questi minuti dalla società.Il Diavolo ha emesso una nota ufficiale in cui annuncia che il centrocampista e il terzino hanno contratto il coronavirus: "ACcomunica che Hakan Çalhano?lu eHernández sono risultatia un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un ...

