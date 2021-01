Mario Mandzukic al Milan | atterrato a Milano

(Di domenica 17 gennaio 2021)è arrivato ao dove èda pochi minuti all’aeroporto di Linate. Mancano solo gli ultimi dettagli, quindi, per l’arrivo dell’attaccante croato, svincolato, al.Il...

AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ?? ???? Mario #Mandzukic atterrato a Milano - gaoc95 : RT @AntoVitiello: ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - teo_acm : RT @russ_mario1: Mario Mandzukic felice come un bimbo, finalmente vestirà la maglia della sua squadra del cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Mandzukic

Ecco cosa ha detto. MANDZUKIC MILAN – «Sono contento per Mario perché ritorna nel calcio che gli compete e nel livello che gli compete. È uno molto competitivo, sapevo che sarebbe tornato in ...1 Nelle prossime ore, Mario Mandzukic diventerà un nuovo giocatore del Milan. L’arrivo in serata, domani le visite mediche e poi la firma sul contratto: sarà lui il vice Ibrahimovic. Il croato arriva ...