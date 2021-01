Mandzukic atterrato a Milano | le prime immagini – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Mario: l’attaccante croato sarà il nuovo rinforzo per Stefano Pioli nel mercato invernale –Marioè tornato in Italia: il centravanti croato èalle ore 19.30 da Linatee poi si sposterà in un noto albergo del centro didove pernotterà in attesa di effettuare le visite mediche nella mattinata di domani. I DETTAGLI SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com