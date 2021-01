Lombardia in zona rossa: ecco i negozi che restano aperti (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - C on l'entrata in vigore delle ordinanze firmate dal ministro della Salute Speranza , oggi sono cambiate le aree di rischio di contagio da Covid-19: la Lombardia è ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - C on l'entrata in vigore delle ordinanze firmate dal ministro della Salute Speranza , oggi sono cambiate le aree di rischio di contagio da Covid-19: laè ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - PaolaCorb : Da oggi scatta la zona rossa in Lombardia: nuove regole e divieti - FabrizioRiccomi : RT @WABrioschi: ??????????????????????????????????????????tweet scorretto: Lombardia Zona Rossa. Per chi vive di sussidi ,erogati da una classe politica di meri… -