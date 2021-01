LIVE – Cremona-Trieste, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 17 gennaio 2021) La Vanoli Basket Cremona ospita l’Allianz Pallacanestro Trieste nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La formazione lombarda, reduce da due settimane di stop prima delle quali ha ottenuto due vittorie di fila (tra cui una roboante contro Brindisi), è appaiata in classifica ai giuliani. Trieste dalla sua è in grandissima forma, non a caso ha conquistato gli ultimi tre match a cui ha preso parte. Domenica 17 gennaio alle ore 15.00 inizierà il confronto che potrete seguire LIVE su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Cremona-Trieste SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) La Vanoli Basketospita l’Allianz Pallacanestronel match valevole per la sedicesima giornata del campionato diA1. La formazione lombarda, reduce da due settimane di stop prima delle quali ha ottenuto due vittorie di fila (tra cui una roboante contro Brindisi), è appaiata in classifica ai giuliani.dalla sua è in grandissima forma, non a caso ha conquistato gli ultimi tre match a cui ha preso parte. Domenica 17 gennaio alle ore 15.00 inizierà il confronto che potrete seguiresu Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LASportFace.

infoitsport : LIVE Cremona-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: match a rischio, Armani bloccata dalla neve a Madrid - zazoomblog : LIVE Cremona-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: match a rischio Armani bloccata dalla neve a Madrid -… - zazoomblog : LIVE Cremona-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Cremona-Olimpia #Milano… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cremona LIVE – Cremona-Trieste, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it LIVE – Cremona-Trieste, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

LIVE – Cremona-Trieste, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA. Segui gli aggiornamenti a partire dalle ore 15:00 ...

Serie C, Fermana – Legnago 2-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fermana - Legnago Salus di Sabato 16 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Girone B di Serie C ...

LIVE – Cremona-Trieste, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA. Segui gli aggiornamenti a partire dalle ore 15:00 ...La partita Fermana - Legnago Salus di Sabato 16 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Girone B di Serie C ...