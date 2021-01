L’export digitale rende le imprese flessibili e veloci (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel mare di squali gli strumenti digitali sono un abilitatore di aziende sardine. La nuova puntata del progetto Skille in collaborazione con l’Isis Einaudi di Dalmine ha incontrato la Milestone. Gli studenti hanno voluto capire in quale modo la tecnologia ha orientato nel post-Covid le strategie di un’azienda sui mercati esteri Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel mare di squali gli strumenti digitali sono un abilitatore di aziende sardine. La nuova puntata del progetto Skille in collaborazione con l’Isis Einaudi di Dalmine ha incontrato la Milestone. Gli studenti hanno voluto capire in quale modo la tecnologia ha orientato nel post-Covid le strategie di un’azienda sui mercati esteri

startzai : RT @RegLombardia: Transizione digitale e #svilupposostenibile sono solo alcuni dei focus individuati per Ricerca e Innovazione per il perio… - RegLombardia : Transizione digitale e #svilupposostenibile sono solo alcuni dei focus individuati per Ricerca e Innovazione per il… - Sandeep54812302 : RT @ITAtradeagency: Oggi Economia & Imprese @sole24ore apre con l’accordo #ICEAlibaba e l’intervista al Presidente Ferro sulla strategia de… - AlbertoManca_ : Agorà digitale sul Made in Italy e piano straordinario per l'#export, evento in #Sardegna rimandato a sabato 23 gen… -

Ultime Notizie dalla rete : L’export digitale Le ultime notizie sul mercato globale dei sistemi di misurazione ottica Jan-2021 stima un enorme sviluppo - rapporto e valore fino al 2031 | Bowlers Group, Physical Digital Ltd, Mech Metrology Genova Gay