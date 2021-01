(Di domenica 17 gennaio 2021) Unadi unae una. È questo per Wilcoil bilancio dell'di sabato in allenamento vicino aland, secondo quanto comunicato nella mattinata ...

Gazzetta_it : #Kelderman, frattura di una vertebra e commozione cerebrale dopo l’incidente sul #Garda - Cyclingtimenews : ?? Aggiornamento incidente Bora Hansgrohe ? Frattura delle vertebre per Andrea Schillinger ? Commozione celebrale… -

Ultime Notizie dalla rete : Kelderman frattura

Una frattura di una vertebra e una commozione cerebrale. È questo per Wilco Kelderman il bilancio dell’incidente di sabato in allenamento vicino a Gardaland, secondo quanto comunicato nella mattinata ...Wilco Kelderman ha subito una commozione cerebrale e una frattura delle vertebre, mentre Andreas Schillinger ha fratturato le vertebre nella colonna cervicale e toracica. Per entrambi, la ...