Governo | Rostan IV | ‘voterò fiducia | grave errore crisi al buio’

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Ho deciso di votare laalConte. Lo faccio perché tra la critica ale ladic’è una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa”. Lo dichiara Michela, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera in quota Iv, annunciando il suo voto a sostegno delConte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Ho deciso di votare la fiducia al governo Conte. Lo faccio perché tra la critica al governo e la crisi di governo c’è una grande differenza, e la differenza si chiama poli ...Non è compatta Italia Viva alla Camera. E dopo l’addio di De Filippo, che lascia i renziani e torna al Pd, arriva lo strappo di Michela Rostan. La deputata di Iv ha annunciato che non voterà come gli ...