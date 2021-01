Covid, al “San Pio” processati 240 tamponi: 22 gli esiti positivi (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha comunicato di aver processato quest’oggi 240 tamponi, dei quali 22 hanno fornito un risultato positivo. Di questi ventidue positivi, dieci rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri dodici si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha comunicato di aver processato quest’oggi 240, dei quali 22 hanno fornito un risultato positivo. Di questi ventidue, dieci rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri dodici si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid San Foligno, la pandemia da Covid 19 blocca anche la fiera di San Feliciano Il Messaggero COVID. AL SAN PIO 10 NUOVI POSITIVI SU 240 TAMPONI PROCESSATI

L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato nella giornata di domenica 16 gennaio 240 tamponi, dei quali 22 sono risultati positivi.

L'A.O.R.N. "San Pio" ha processato nella giornata di domenica 16 gennaio 240 tamponi, dei quali 22 sono risultati positivi.