Costanza Caracciolo compie gli anni | i teneri auguri di Vieri e Federica Nargi

(Di domenica 17 gennaio 2021)31e su Instagram festeggia circondata dall’amore dei suoi affetti più cari. La showgirl ha ricondiviso infatti una serie di storie con gliricevuti da amiche, fan e familiari e tra questi non poteva mancare ovviamente. L’ex velina mora di Striscia la notizia ha dedicato alla bionda compagna di avventura una serie di foto che le ritrae insieme in alcuni dei momenti più belli della loro amicizia, accompagnate da un tenero messaggio: “Dai 18ai 31 ne abbiamo fatte di cose insieme, siamo cresciute e affrontato le prime difficoltà di due ragazzine insieme, sole io e te”, si legge in una delle stories. Un rapporto che è cresciuto, è maturato e si è rinforzato col trascorrere del tempo, tanto che ...

“Buon compleanno Coco Pops. Sei una mamma e una moglie stupenda”. Con questo messaggio, Bobo Vieri ha voluto porgere gli auguri di compleanno via social a Costanza Caracciolo, corredando il post su In ...Ma anche Katia Ricciarelli, Alberto Urso e Serena RossiLa diciannovesima puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 17 gennaio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Veni ...