Ciclocross, Gioele Bertolini Jakob batte Dorigoni a Variano. Fabio Aru 15°: il sardo andrà ai Mondiali? (Di domenica 17 gennaio 2021) A Variano di Basiliano (in provincia di Udine) è andato in scena il sesto Gran Premio Friuli Venezia Giulia, penultima tappa del Trofeo Triveneto di Ciclocross. La gara, che si è snodata attorno al Colle San Leonardo con continui saliscendi e rampe, ha visto al via i migliori elementi del Ciclocross italiano. Si è trattato di una prova importante di avvicinamento ai Mondiali di Ciclocross 2021, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Gioele Bertolini, settimana scorsa vincitore dei Campionati Italiani, si è presentato al via con la maglia tricolore e ha vinto al termine di un bel duello con Jakob Dorigoni, proprio come era successo sette giorni fa a Lecce: 2” di distacco tra il trionfatore di giornata e il secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Adi Basiliano (in provincia di Udine) è andato in scena il sesto Gran Premio Friuli Venezia Giulia, penultima tappa del Trofeo Triveneto di. La gara, che si è snodata attorno al Colle San Leonardo con continui saliscendi e rampe, ha visto al via i migliori elementi delitaliano. Si è trattato di una prova importante di avvicinamento aidi2021, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio)., settimana scorsa vincitore dei Campionati Italiani, si è presentato al via con la maglia tricolore e ha vinto al termine di un bel duello con, proprio come era successo sette giorni fa a Lecce: 2” di distacco tra il trionfatore di giornata e il secondo ...

