Badelj | “Siamo sulla strada giusta Strootman ci darà un grossa mano”

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "Per la fiducia completa ci vuole ancora un po', ma stiamo dimostrando di avere il carattere giusto. Siamo sulla strada giusta, le prestazioni ultimamente sono state di buon livello, quindi dobbiamo continuare così. Strootman può aiutarci tanto, ci aspettiamo molto da Kevin. È un ottimo giocatore e sicuramente ci darà una grossa mano".

