Australian Open 2021, Salvatore Caruso: “Per gli australiani, siamo una minaccia” (Di domenica 17 gennaio 2021) Polemiche e confusione. Si respira una brutta in Australia, in vista di quel che sarà dall’8 febbraio a Melbourne, sede degli Australian Open 2021. Il primo Slam dell’anno è vissuto con grande preoccupazione da parte dell’organizzazione e anche dagli Australiani stessi. Il motivo è chiaro: Covid-19. I casi nella terra dei canguri sono decisamente diversi rispetto a quelli del Vecchio Continente e di altre parti del mondo (+19 nelle ultime due ore e nessun decesso) anche perché il Governo ha fatto valere delle norme molto rigide, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti. Pertanto, l’arrivo dei tennisti e di tutto che ruota attorno, con alcuni positivi rinvenuti, non ha contribuito a distendere gli animi. Gli scontri dialettici per la bolla di Melbourne e quella di Adelaide, con maggiori comodità per i giocatori ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Polemiche e confusione. Si respira una brutta in Australia, in vista di quel che sarà dall’8 febbraio a Melbourne, sede degli. Il primo Slam dell’anno è vissuto con grande preoccupazione da parte dell’organizzazione e anche daglii stessi. Il motivo è chiaro: Covid-19. I casi nella terra dei canguri sono decisamente diversi rispetto a quelli del Vecchio Continente e di altre parti del mondo (+19 nelle ultime due ore e nessun decesso) anche perché il Governo ha fatto valere delle norme molto rigide, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti. Pertanto, l’arrivo dei tennisti e di tutto che ruota attorno, con alcuni positivi rinvenuti, non ha contribuito a distendere gli animi. Gli scontri dialettici per la bolla di Melbourne e quella di Adelaide, con maggiori comodità per i giocatori ...

OA_Sport : #AusOpen Clima arroventato in Australia e secondo Caruso i tennisti sono visti come una minaccia dagli australiani - Marco_Barlaam : Per chi non segue il tennis, l’Australian open (uno dei 4 tornei più importanti dell’anno) ha appena rilasciato que… - sportli26181512 : Australian Open, l'allenamento dei giocatori in quarantena a Melbourne. VIDEO: Non manca la fantasia tra i tennisti… - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Australian Open senza pace: terzo volo in isolamento per caso di positività - TennisWorldit : Australian Open senza pace: terzo volo in isolamento per caso di positività -