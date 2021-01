“Volevo scappare via dalla Casa”. Samantha De Grenet non lo aveva mai confessato: ne parla solo ora con Cecilia Capriotti (Di sabato 16 gennaio 2021) Non ha avuto un impatto facile Samantha De Grenet nel reality show ‘Grande Fratello Vip’. Ricorderete infatti il litigio furibondo avuto inizialmente con la coinquilina Stefania Orlando e le parole anche pesanti utilizzate dalla prima nei confronti della conduttrice. All’epoca dei fatti c’era anche chi aveva chiesto l’eliminazione di Samantha dal programma, cosa che però non è avvenuta. Adesso si sta piano piano ambientando sempre di più, ma i ricordi di quelle fasi sono ancora vivi. In quel periodo aveva anche criticato alcuni compagni di avventura, accusati di non tenere in ordine e pulita la Casa in cui vivono. Adesso ha voluto fare un bilancio di quei momenti vissuti ad altissima tensione ed ha ammesso di essere stata vicina a prendere una decisione clamorosa. Ne ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Non ha avuto un impatto facileDenel reality show ‘Grande Fratello Vip’. Ricorderete infatti il litigio furibondo avuto inizialmente con la coinquilina Stefania Orlando e le parole anche pesanti utilizzateprima nei confronti della conduttrice. All’epoca dei fatti c’era anche chichiesto l’eliminazione didal programma, cosa che però non è avvenuta. Adesso si sta piano piano ambientando sempre di più, ma i ricordi di quelle fasi sono ancora vivi. In quel periodoanche criticato alcuni compagni di avventura, accusati di non tenere in ordine e pulita lain cui vivono. Adesso ha voluto fare un bilancio di quei momenti vissuti ad altissima tensione ed ha ammesso di essere stata vicina a prendere una decisione clamorosa. Ne ...

